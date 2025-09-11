Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no petróleo.
As criptomoedas estão novamente a valorizar esta semana, impulsionadas pelo sentimento de risk-on. A Bitcoin, depois de testar a zona dos 40.000$,...
Zona euro Mfg PMI Flash Atual 44.2 (Previsão 44.6, Anterior 44.2) PMI Flash de Serviços da Zona Euro Atual 48,1 (Previsão 49,...
Esta manhã foram publicados os dados dos PMIs de França e Alemanha. Ambos os relatórios acabaram por ficar abaixo das expectativas,...
O dia de hoje será marcado pelas publicações antecipadas dos dados do PMI antes do início do período festivo de...
Os índices da região Ásia-Pacífico registarma ganhos ligeiros. O mercado chinês registou ganhos na ordem dos 0,80-1,00%,...
Os índices de Wall Street aumentam hoje os ganhos pós-FOMC, com o Nasdaq-100 e o Dow Jones a subirem para máximos históricos O...
Os investidores foram brindados com uma série de decisões de política monetária dos principais bancos centrais esta semana....
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal sobre os inventários de...
Os índices de Wall Street abrem em alta US100 sobe para máximos históricos Moderna sobe com os resultados promissores do estudo...
