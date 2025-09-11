Abertura do mercado norte-americanos: Nasdaq atinge máximos históricos após a FOMC
Os índices de Wall Street abrem em alta US100 sobe para máximos históricos Moderna sobe com os resultados promissores do estudo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street abrem em alta US100 sobe para máximos históricos Moderna sobe com os resultados promissores do estudo...
https://www.youtube.com/watch?v=9uS991FZaD4
