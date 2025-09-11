Resumo DIario: Bitcoin atinge nova máxima histórica em US$ 118 mil; Petróleo sobe, trigo cai 2%
Wall Street opera com leve cautela; criptomoedas e petróleo sobem, trigo recua Wall Street apresentou sinais de leve incerteza nesta quinta-feira...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Preços do petróleo sobem levemente com mercado avaliando sanções à Rússia e aumento da produção...
A próxima semana promete ser bastante interessante do ponto de vista das publicações macroeconômicas. Somente nos EUA, estão...
As ações de empresas norte-americanas voltadas à produção de drones e soluções autônomas, como Kratos...
Os contratos futuros de açúcar (SUGAR) negociados na ICE estão subindo quase 2% nesta quarta-feira, em uma tentativa clara de reverter...
Os mercados de grãos seguem pressionados, com os preços próximos das mínimas recentes, enquanto as expectativas se voltam para...
Wall Street tenta interromper o movimento corretivo; o índice US500 recua 0,3% Ações da Levi Strauss sobem após resultados;...
Os contratos futuros do índice de volatilidade CBOE (VIX) sobem cerca de 4% nesta sexta-feira. Um leve recuo das máximas históricas...
Os futuros das ações nos Estados Unidos estão sendo negociados em baixa após o anúncio do presidente Donald Trump sobre...
Dólar canadense dispara após dados de emprego muito acima do esperado 🇨🇦📈 📊 Dados do mercado de trabalho – Canadá (junho) 🕒...
Os EUA confirmam tarifas de 35% sobre o Canadá a partir de 1º de agosto. Uma carta para a UE delineando uma nova estrutura tarifária...
O dólar canadense recua mais de 0,3% frente ao dólar americano nesta quinta-feira, após o anúncio de novas tarifas de 35% sobre...
03:00 – Reino Unido – Dados do PIB de maio: PIB mensal: -0,1% (previsão: +0,1%; anterior: -0,3%) PIB anual: +0,7% (previsão:...
07h45 (horário de Brasília), França – Dados de inflação de junho: IPC francês (a.a.): 1,0% (previsão:...
Embora as questões comerciais e tarifárias continuem no centro das atenções dos mercados financeiros, o fim da semana também...
Os futuros do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam cerca de 0,2% em relação aos ganhos de ontem; uma correção mais acentuada...
Fatos: O euro frente ao dólar neozelandês encontrou suporte-chave na região de 1,9370. A tendência principal...
Os índices acionários dos EUA registram ganhos moderados na sessão de hoje. O Russell 2000 lidera o avanço, com alta de...
O mercado de criptomoedas volta ao centro das atenções, com o Bitcoin alcançando uma nova máxima histórica de US$ 112.700....
