Oportunidade de negociação - Gás Natural
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Gás Natural.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado está à espera de uma mensagem muito "dovish" do BCE A comunicação dos últimos meses mostrou...
A Agência Internacional da Energia (AIE) publicou o seu relatório mensal sobre o mercado do petróleo, revendo as suas previsões...
Taxa de referência: 4,50% (previsão 4,25%, anterior 4,25%)
Taxas de juro de referência: 1,75% (previsão 1,75%, anterior 1,75%)
Decisões sobre as taxas de juro no Reino Unido, Suíça, Noruega e Zona Euro Vendas a retalho nos EUA O calendário...
Os índices continuam a subir um dia após a decisão da Fed, prolongando os ganhos da última sessão Os...
Os índices de Wall Street valorizaram após a decisão da FOMC. Os índices US500 e US100 sobem entre 0,60-0,70%, ultrapassando...
Os mercados estão a reagir positivamente à decisão da Fed e aos comentários iniciais de Powell. Comentários de...
Como esperado, a Reserva Federal decidiu manter as taxas de juro no intervalo de 5,25-5,5%. Imediatamente após a publicação da decisão,...
