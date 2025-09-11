Oportunidades de negociação - GBP/USD
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par cambial GBP/USD..
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O dólar americano é uma das moedas do G10 com melhor desempenho hoje. O índice do dólar americano (USDIDX) está a valorizar...
Índices europeus seguem estáveis Decisão da FOMC no centro das atenções Dados do IPP e DOE nos EUA Os índices...
O relatório do PIB do Reino Unido, bem como os dados da produção industrial para outubro, foram publicados hoje às 7:00. Esperava-se...
Os índices em Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta - o S&P 500 subiu 0,46%, o Dow Jones subiu 0,48% e o Nasdaq...
Neste webinar em parceria com a Income Markets, vamos apresentar um resumo da evolução das taxas de juro pela FED e pelo BCE e abordar as...
A leitura da inflação de hoje dos E.U. esteve no centro das atenções do mercado antes da decisão da Reserva Federal...
Após a leitura de hoje da inflação dos EUA, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, partilhou alguns comentários...
Nesta análise semanal feita pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualidade macroeconómica; Alemanha...
