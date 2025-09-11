Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no petróleo.
O relatório do IPC dos EUA para novembro, agendado para as 13:30 GMT, é um dos principais lançamentos do mercado do dia. A importância...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para negociar o par cambial CHF/JPY. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes...
Sentimento económico alemão ZEW (Dez.) atual: 12.8 vs. 9.8 anterior; est 9.5 Condições externas actuais da Alemanha (Dez.):...
A atenção dos investidores durante a sessão de hoje estará centrada na leitura dos dados do IPC dos EUA para novembro, que...
Os índices bolsistas da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em terreno positivo esta madrugada. Este...
Os pedidos de subsídio de desemprego de novembro no Reino Unido variam 16k vs 17,8k antes Taxa de desemprego da OIT em outubro 4,2% vs 4,2%...
Os índices bolsistas da região da Ásia-Pacífico foram negociados ligeiramente em alta durante esta madrugada. O KOSPI da...
