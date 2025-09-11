Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no trigo.
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
As criptomoedas estão a recuar esta sessão. Além da própria Bitcoin, que passou dos 44.000$ para testar a marca dos 40.000$,...
Os preços do gás natural estão a recuar fortemente no início desta semana, com os preços dos EUA (NATGAS) a caírem...
O iene japonês é a moeda do G10 com pior desempenho no início desta nova. O recuo do JPY surge após relatos da imprensa que...
Índices europeus recuam esta manhã NOK recua após os dados sobre o IPC Destaque para as decisões dos vários Bancos...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista - o Nikkei subiu 1,5%, o S&P/ASX 200 manteve-se estável,...
Nesta análise ao NFP de novembro com o analista da XTB Vítor Madeira, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
21:30
