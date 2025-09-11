AMD dispara 8% depois do lançamento do novo chip rival da Nvidia 📊
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) estão a ser negociadas hoje em alta de mais de 8%. Isto deve-se à apresentação,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) estão a ser negociadas hoje em alta de mais de 8%. Isto deve-se à apresentação,...
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) estão a ser negociadas hoje em alta de mais de 8%. Isto deve-se à apresentação,...
Os inventários de gás natural dos EUA, de acordo com a EIA, ficaram em -117 bcf vs -107 bcf exp. e +10 bcf anteriormente Apesar do declínio...
Os inventários de gás natural dos EUA, de acordo com a EIA, ficaram em -117 bcf vs -107 bcf exp. e +10 bcf anteriormente Apesar do declínio...
Wall Street abre em alta. US100 lidera os ganhos O relatório Challenger está mais fraco do que o esperado As subidas das...
Wall Street abre em alta. US100 lidera os ganhos O relatório Challenger está mais fraco do que o esperado As subidas das...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego nos EUA 220k (Previsão 220k, Anterior 218k)
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego nos EUA 220k (Previsão 220k, Anterior 218k)
O iene japonês está a liderar os ganhos hoje no mercado cambial. O JPY está a valorizar na sequência dos comentários mais...
O iene japonês está a liderar os ganhos hoje no mercado cambial. O JPY está a valorizar na sequência dos comentários mais...
https://www.youtube.com/watch?v=QrX5HAMWodI
O relatório Challenger sobre os planos de despedimento para novembro foi publicado hoje às 12:30 GMT. O relatório mostrou 45,51 mil...
O relatório Challenger sobre os planos de despedimento para novembro foi publicado hoje às 12:30 GMT. O relatório mostrou 45,51 mil...
O DE30 da Alemanha permanece na zona ATH A produção industrial da Alemanha mostrou uma clara tendência descendente JP...
O DE30 da Alemanha permanece na zona ATH A produção industrial da Alemanha mostrou uma clara tendência descendente JP...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no café.
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no café.
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador