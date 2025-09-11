Musalem, do Fed: efeitos completos dos cortes de juros podem surgir até o fim do ano 🔴👀
Hoje, o capital no mercado acionário está se deslocando das ações de tecnologia para outros setores. O índice Nasdaq...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos: O par AUDJPY está sendo negociado consistentemente acima da Média Móvel Exponencial de 100 períodos (EMA100)...
Estoques semanais de gás natural (EIA): Variação nos estoques: Atual: +53 bilhões de pés cúbicos (Bcf) Previsão:...
Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis após terem registrado avanços na sessão anterior, impulsionados pelo comportamento...
Os principais índices dos EUA iniciam o pregão desta quinta-feira em consolidação, após os fortes ganhos da quarta-feira...
O real (USDBRL) iniciou o dia com uma disparada até 5,62 por dólar, maior nível desde maio, após o anúncio de novas...
Futuros do DAX (DE40) registram leves perdas, mas permanecem em torno do nível de 24.700 pontos. As ações da Thyssenkrupp, Gerresheimer...
09h30 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Dados do mercado de trabalho: Pedidos contínuos de auxílio-desemprego: Atual:...
As ações da Delta Air Lines dispararam após a companhia restabelecer suas projeções de lucro para o ano de 2025, movimento...
As ações de empresas europeias com fortes vínculos com a China registram ganhos expressivos, impulsionadas pelo otimismo em torno...
Ações da Barry Callebaut (BARN.CH) desabam mais de 12% após nova revisão negativa nas projeções As ações...
Os futuros dos índices na Europa e nos Estados Unidos registram leves quedas após o movimento de alta observado ontem. Agenda macroeconômica...
Futuros de Wall Street recuam levemente após os ganhos de ontem. O S&P 500 cai 0,2%. Futuros dos índices europeus também registram...
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Noruega referente a junho veio em 3,0%, abaixo da expectativa de 3,2%, e em linha com o dado anterior...
Wall Street voltou a registrar ganhos à medida que diminuem as preocupações dos investidores com uma política comercial...
A ata da reunião de junho do Federal Reserve foi divulgada e o mercado interpretou o tom como relativamente dovish, já que alguns membros...
Algumas decisões sacodem os mercados como um trovão inesperado — e o anúncio do presidente Trump de impor uma tarifa de 50%...
Segundo publicação do presidente dos EUA, Donald Trump, na rede Truth Social, os Estados Unidos imporão novas tarifas a partir de...
🏛️ Às 15h (horário de Brasília), serão divulgados os detalhes da última decisão do Fed A decisão mais...
