Kazaks do BCE refere que não serão necessários cortes na taxa no primeiro semestre de 2024
O Governador do Banco da Letónia e membro do Banco Central Europeu, Martins Kazaks, indicou que não serão necessárias reduções...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Governador do Banco da Letónia e membro do Banco Central Europeu, Martins Kazaks, indicou que não serão necessárias reduções...
O Governador do Banco da Letónia e membro do Banco Central Europeu, Martins Kazaks, indicou que não serão necessárias reduções...
Hoje, às 13:15 GMT, iremos conhecer a evolução do emprego nos Estados Unidos em novembro no sector privado, de acordo com o ADP. Esta...
Hoje, às 13:15 GMT, iremos conhecer a evolução do emprego nos Estados Unidos em novembro no sector privado, de acordo com o ADP. Esta...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualidade macroeconómica; O que...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualidade macroeconómica; O que...
As expectativas dos investidores quanto à flexibilização monetária da Fed em 2024 e a forte subida da Bitcoin, que está...
As expectativas dos investidores quanto à flexibilização monetária da Fed em 2024 e a forte subida da Bitcoin, que está...
No mercado cambial, o principal acontecimento de hoje poderá ser a publicação dos dados do ADP dos EUA e a decisão do Banco...
No mercado cambial, o principal acontecimento de hoje poderá ser a publicação dos dados do ADP dos EUA e a decisão do Banco...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na europa As atenções dos investidores estarão viradas para os dados da ADP e para...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na europa As atenções dos investidores estarão viradas para os dados da ADP e para...
Encomendas às fábricas alemãs (M/M) outubro: -3,7% (esperado 0,2%; anterior 0,2%) - Encomendas às fábricas da WDA...
Encomendas às fábricas alemãs (M/M) outubro: -3,7% (esperado 0,2%; anterior 0,2%) - Encomendas às fábricas da WDA...
Os índices bolsistas da região Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta durante a sessão de quarta-feira....
Os índices bolsistas da região Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta durante a sessão de quarta-feira....
21:30
21:30
Os índices de Wall Street estão a negociar maioritariamente em baixa hoje - o S&P 500 cai 0,1%, o Dow Jones desce 0,2% e o Russell...
Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados hoje (relatório JOLTS) revelaram-se muito mais fracos do que o esperado, o que apoia a opinião...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador