💲 EURUSD cai abaixo dos 1.08
Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados hoje (relatório JOLTS) revelaram-se muito mais fracos do que o esperado, o que apoia a opinião...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados hoje (relatório JOLTS) revelaram-se muito mais fracos do que o esperado, o que apoia a opinião...
O Banco do Canadá deverá anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã, às 15:00...
O Banco do Canadá deverá anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã, às 15:00...
Petróleo A OPEP+ decidiu efetuar cortes voluntários adicionais na produção de países como o Iraque e os Emirados...
Petróleo A OPEP+ decidiu efetuar cortes voluntários adicionais na produção de países como o Iraque e os Emirados...
Acabam de ser publicados dois relatórios importantes sobre os EUA. O índice de serviços do ISM para novembro, bem como o relatório...
Acabam de ser publicados dois relatórios importantes sobre os EUA. O índice de serviços do ISM para novembro, bem como o relatório...
Índices em Wall Street abrem em baixa US500 volta a testar os mínimos da última sessão Ações da GitLab...
Índices em Wall Street abrem em baixa US500 volta a testar os mínimos da última sessão Ações da GitLab...
DE30 continua a lateralizar JP Morgan revê as suas recomendações sobre as empresas Dados JOLTS/ ISM PMI no centro das atenções A...
DE30 continua a lateralizar JP Morgan revê as suas recomendações sobre as empresas Dados JOLTS/ ISM PMI no centro das atenções A...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
https://www.youtube.com/watch?v=q-6CtY1uLFA
LINK: vimeo.com/891218669
PMIs de serviços referentes à Zona Euro : 48.7 (est 48.2; prev 48.2) PMIs de serviços referentes à Alemanha : 49.6...
PMIs de serviços referentes à Zona Euro : 48.7 (est 48.2; prev 48.2) PMIs de serviços referentes à Alemanha : 49.6...
A sessão asiática ficou marcada pela publicação de vários eventos. Para além dos dados do PMI da China e da inflação...
A sessão asiática ficou marcada pela publicação de vários eventos. Para além dos dados do PMI da China e da inflação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador