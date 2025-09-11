Calendário económico: ISM de serviços e Jolts nos EUA em destaque
Futuros europeus seguem em terreno negativo esta terça-feira Investidores atentos aos dados do ISM e Jolts nos EUA Os índices europeus...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices bolsistas da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa durante esta madrugada. O KOSPI da Coreia...
Um dos temas do dia foi a obtenção de novos máximos históricos no mercado do ouro, logo após o fecho recorde...
Hoje tivemos a divulgação dos dados das ordens de fábrica nos EUA. O relatório confirmou que a economia dos EUA está...
A sessão de hoje está a ser marcada por quedas nos índices bolsistas americanos, o que está a apoiar o dólar americano...
Wall Street abre em baixa O dólar é a moeda mais forte do mercado As taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos...
O ouro fechou em novos máximos históricos logo na sexta-feira, no início de dezembro. O nível de $2071 por onça foi...
O enfraquecimento do dólar americano, a subida dos preços das obrigações, a queda do rendimento dos títulos do tesouro...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O petróleo está a valorizar cerca de 1% esta tarde, na sequência dos comentários do Secretário Adjunto da Energia dos...
