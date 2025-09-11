📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 04/12/2023
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ouro subiu para um novo recorde de alta na sexta-feira e os ganhos continuaram após o fim de semana, com o metal precioso a subir após...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no trigo.
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O Banco da Reserva da Austrália anunciará a sua decisão política na terça-feira, 3:30 am GMT Espera-se...
As criptomoedas estão a prolongar os ganhos registados no fim de semana. A Bitcoin está a subir mais de 3% e desde sexta-feira que já...
As minutas do Riksbank foram publicadas hoje às 8:30 da manhã. As minutas eram referentes à última reunião de 22-23...
Índices europeus começam a sessão de forma flat Ouro devolve os ganhos registados na abertura do mercado Dados de segunda linha...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei caiu 0,7%, o S&P/ASX 200 caiu...
