Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/12/2023
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei caiu 0,7%, o S&P/ASX 200 caiu...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NvySWFef0aY
Os índices de Wall Street negoceiam de forma mista durante a última sessão de novembro. O S&P 500 cai 0,2%, o Nasdaq negoceia...
O Bank of America emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O banco recomenda colocar uma posição longa sobre...
A Salesforce (CRM.US) iniciou as negociações de hoje com uma diferença de preço superior a 7% de alta. O sólido desempenho...
Os preços do petróleo caíram mais de 4% desde que a OPEP+ anunciou que tinha chegado a um acordo sobre cortes adicionais na produção...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
A Administração de Informação de Energia (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os inventários de gás...
Os dados das vendas pendentes de casas nos EUA para outubro foram divulgados às 15:00. Esperava-se que o relatório mostrasse um declínio...
Índices de Wall Street abrem em alta US30 reage junto da zona de resistência nos 35.500 pts Ações da Immunogen valorizam...
O petróleo está a reagir em alta às manchetes que dão conta de que a OPEP+ concordou com os cortes de produção....
A Affirm Holdings registou um aumento de mais de 30% nas últimas 5 sessões Os resultados do primeiro trimestre fiscal mostraram...
