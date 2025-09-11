Última hora: Inflação na Zona euro sai abaixo do esperado! EURUSD recua cerca de 0,4%📉
A inflação medida pelo IPC (para novembro de 2023) da zona euro foi de 2,4% contra 2,7% previstos e 2,9% anteriores IPC subyacente...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A inflação medida pelo IPC (para novembro de 2023) da zona euro foi de 2,4% contra 2,7% previstos e 2,9% anteriores IPC subyacente...
Os índices europeus seguem de forma estável Dados mais fortes sobre as vendas a retalho na Alemanha, leituras mais fracas em França Inflação...
Os índices europeus seguem de forma estável Dados mais fortes sobre as vendas a retalho na Alemanha, leituras mais fracas em França Inflação...
A inesperada recuperação do dólar americano e os dados mais fracos vindos de França alimentaram as quedas no EUR/USD. As leituras...
A inesperada recuperação do dólar americano e os dados mais fracos vindos de França alimentaram as quedas no EUR/USD. As leituras...
As vendas a retalho na Alemanha para outubro registaram uma descida de -0,1% contra -1,9% exp. e -4,9% na leitura anterior As vendas a retalho aumentaram...
As vendas a retalho na Alemanha para outubro registaram uma descida de -0,1% contra -1,9% exp. e -4,9% na leitura anterior As vendas a retalho aumentaram...
O final da sessão de ontem em Wall Street revelou-se fraco para os principais índices de referência nos EUA. Os compradores tiveram...
O final da sessão de ontem em Wall Street revelou-se fraco para os principais índices de referência nos EUA. Os compradores tiveram...
Neste webinar especial em direto, o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima...
Neste webinar especial em direto, o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima...
O dia de hoje trouxe ganhos moderados em Wall Street, com o US500 e o US100 a subirem 0,25-0,35%, num contexto de ligeiro fortalecimento do...
A OPEP, juntamente com os seus aliados russos, está a considerar a possibilidade de reduzir a produção de petróleo até...
A OPEP, juntamente com os seus aliados russos, está a considerar a possibilidade de reduzir a produção de petróleo até...
Os comentários de Bostic, da Fed, reflectem uma perspetiva cautelosa, mas otimista, da economia dos EUA. Bostic espera um abrandamento da atividade...
Os comentários de Bostic, da Fed, reflectem uma perspetiva cautelosa, mas otimista, da economia dos EUA. Bostic espera um abrandamento da atividade...
Wall Street ganha e os índices aproximam-se dos máximos anuais As taxas de rendibilidade das obrigações a 10...
Wall Street ganha e os índices aproximam-se dos máximos anuais As taxas de rendibilidade das obrigações a 10...
Inventários de Petróleo Bruto da EIA 1.61M (Previsão -0.05M, Anterior 8.701M)
Inventários de Petróleo Bruto da EIA 1.61M (Previsão -0.05M, Anterior 8.701M)
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador