Haverá café suficiente no mercado?
O mercado das matérias-primas está sobretudo associado ao petróleo, ao gás e também ao ouro. Quando se trata deste grupo,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado das matérias-primas está sobretudo associado ao petróleo, ao gás e também ao ouro. Quando se trata deste grupo,...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia decidiu manter as taxas inalteradas na reunião de hoje. As taxas de referência ficaram inalteradas...
1:30 PM GMT - Revisão do PIB do 3º trimestre dos EUA PIB (anualizado): 5,2% vs 4,9% anteriormente Deflator do PIB. 3,6% vs 3,5% anteriormente Core...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
DE30 obtém ganhos acentuados durante a sessão de quarta-feira Às 13h00 GMT, os dados do IPC da Alemanha para novembro Philips...
A inflação flash do IPC alemão para novembro foi divulgada às 13:00 GMT. O mercado esperava um abrandamento do IPC de 3,8%...
Assista agora ao vídeo de oportunidade no petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Vítor Madeira, os tópicos em destaque: Análise macroeconómica; Destaque...
Os índices europeus, bem como os futuros americanos, estão a ser negociados em alta hoje. Embora não tenha havido notícias...
