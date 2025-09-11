Abertura de Wall Street sem direção 🔔
Wall Street deverá abrir ligeiramente em baixa Dólar permanece fraco com os rendimentos do Tesouro dos EUA a manterem-se baixos Micron...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street deverá abrir ligeiramente em baixa Dólar permanece fraco com os rendimentos do Tesouro dos EUA a manterem-se baixos Micron...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
Relatório de novembro: Confiança do Consumidor do CB Atual 102 (Previsão 101, Anterior 102,6) Em novembro de 2023, o Índice...
Relatório de novembro: Confiança do Consumidor do CB Atual 102 (Previsão 101, Anterior 102,6) Em novembro de 2023, o Índice...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O petróleo está mais uma vez a recuar esta sessão, depois de terem surgido notícias nos meios de comunicação...
O petróleo está mais uma vez a recuar esta sessão, depois de terem surgido notícias nos meios de comunicação...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=iya12Q75qpo
DE30 perde ligeiramente durante a sessão de terça-feira O calendário económico para a sessão de hoje...
DE30 perde ligeiramente durante a sessão de terça-feira O calendário económico para a sessão de hoje...
Petróleo A reunião da OPEP+ sobre o nível de produção de petróleo está agendada para esta quinta-feira Anteriormente,...
Petróleo A reunião da OPEP+ sobre o nível de produção de petróleo está agendada para esta quinta-feira Anteriormente,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O par GBPUSD está a recuar ligeiramente esta manhã, aproximando-se dos níveis de Fibonacci nos 50% do movimento de baixa iniciado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador