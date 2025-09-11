Otimismo Renovado com as Negociações Comerciais; Nvidia Alcança Valor de Mercado de US$ 4 Trilhões (09.07.2025)
Wall Street avança com otimismo moderado após declarações de Trump sobre negociações comerciais (09.07.2025) Wall...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street avança com otimismo moderado após declarações de Trump sobre negociações comerciais (09.07.2025) Wall...
Fatos: O preço do paládio recuou até o suporte-chave em US$ 1.075 e respeitou essa região. A tendência...
Peter Navarro, conselheiro de comércio do presidente Donald Trump, criticou publicamente a Apple por continuar dependente da fabricação...
Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques de Petróleo Bruto: +7,070 milhões de barris (previsão: -1,700M | anterior:...
As Vendas no Atacado dos EUA (relatório de junho) registraram queda de -0,3% na comparação mensal, contrariando a expectativa de alta...
Ações da fabricante norueguesa de defesa Kongsberg Gruppen despencam 12% após divulgação do balanço do 2º...
Os futuros dos Estados Unidos abriram em baixa, refletindo a cautela dos investidores diante de possíveis novas medidas comerciais. O presidente...
A Nvidia tornou-se hoje a primeira empresa a atingir um valor de mercado de US$ 4 trilhões. A companhia havia ultrapassado a marca de US$ 2 trilhões...
O cobre é um dos metais mais importantes do mundo. Aproximadamente 50% de todo o cobre global é consumido pela China, principalmente no setor...
Quarta-feira nas bolsas europeias começa com forte otimismo A sessão desta quarta-feira nas bolsas de valores da Europa é marcada...
O contínuo otimismo em Wall Street — impulsionado principalmente pelo adiamento do prazo final para imposição de tarifas de...
Os preços do gás natural dos EUA no Henry Hub (NATGAS) caem mais de 2% hoje, atingindo o menor nível desde 21 de maio. Fundamentos...
O presidente Trump confirmou que imporá uma tarifa de 50% sobre o cobre refinado importado — um salto acentuado em relação às...
USD/JPY avança rumo a 150 com iene sob pressão – BoJ cauteloso e guerra comercial pesam O par USD/JPY segue em trajetória...
A OCR permanece em 3,25%; decisão unânime, apesar de considerar corte de 25 pontos-base Caminho da inflação: pico em torno...
📅 Hoje, às 10h30, acompanhe a leitura ao vivo do mercado com Emanoelle Santos (XTB) e Vitor Miziara — com mais de 15 anos de experiência...
Calendário Macroeconômico – Ata do FOMC em Foco O calendário macroeconômico para o próximo dia está relativamente...
Sessão dos EUA encerra estável; mercados asiáticos operam mistos em meio a incertezas tarifárias (09.07.2025) A sessão...
Nesta live imperdível, Emanoelle Santos (analista da XTB) e Nilson Dias (do canal Família Investidora) revelam ações e ETFs...
Wall Street segue instável diante dos desdobramentos em torno da política comercial dos EUA. O índice Dow Jones recua cerca de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador