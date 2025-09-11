Gráfico do dia: GBPUSD (28.11.2023)
O par GBPUSD está a recuar ligeiramente esta manhã, aproximando-se dos níveis de Fibonacci nos 50% do movimento de baixa iniciado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno negativo Investor attention will turn to a number of bankers' speeches and Conference Board data from...
Os índices da região da Ásia-Pacífico foram negociados de forma mista durante esta madrugada. O KOSPI da Coreia valorizou...
* A primeira sessão da última semana de dezembro está a decorrer num sentimento bastante misto. A maioria dos índices está...
As ações da Shopify (SHOP.US) estão a ganhar quase 5% hoje, depois de a plataforma canadiana de comércio online ter divulgado...
A reunião da OPEP+ tem início previsto para as 12h00 GMT de quinta-feira e muitas pessoas ligadas ao cartel indicam que a Arábia Saudita...
Nomura emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O banco recomenda colocar uma posição longa sobre o par com...
Análise Macroeconómica de Portugal Em relação à produção nacional, os dados do PIB preliminares...
03:00 pm GMT - EUA, vendas de casas novas em outubro. Atual: 679k. Esperado: 721k. Anterior: 759k Os rendimentos do tesouro dos EUA estendem o declínio...
Os índices dos EUA caem ligeiramente no início da semana US100 abaixo da zona dos 16.000 pontos Kraft Heinz ganha após...
A conferência com Christine Lagarde, presidente do BCE, acaba de começar. O tema do discurso é a política monetária na...
