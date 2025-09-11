Comentários de Lagarde - "esperamos mais enfraquecimento da pressão inflacionária" (27.11.2023)
A conferência com Christine Lagarde, presidente do BCE, acaba de começar. O tema do discurso é a política monetária na...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Este ano, a Black Friday nos Estados Unidos registou um aumento significativo nas vendas online, atingindo um recorde de 9,8 mil milhões de dólares,...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=s8ZpEXA4uuw
O dólar americano iniciou uma nova semana de negociações com o pé atrás e está a cair em relação...
O calendário económico para a sessão de hoje é relativamente fraco Morgan Stanley baixa a recomendação...
Assista agora à oportunidade de hoje no par EUR/USD:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
No início da semana, os sentimentos do mercado das criptomoedas são, na sua maioria, fracos, com a maior parte delas a registar descidas...
Observando o gráfico EURUSD no intervalo D1, podemos ver que 2021 foi marcado por declínios, e o movimento descendente continuou em 2022,...
