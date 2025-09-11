Análise Técnica de longo prazo no EURUSD
Observando o gráfico EURUSD no intervalo D1, podemos ver que 2021 foi marcado por declínios, e o movimento descendente continuou em 2022,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Observando o gráfico EURUSD no intervalo D1, podemos ver que 2021 foi marcado por declínios, e o movimento descendente continuou em 2022,...
INVESTING DAY ESPECIAL 10ª edição
O dólar americano é uma das principais moedas mais fracas hoje, caindo contra todos os pares do G10, com exceção do iene japonês....
O ano está lentamente a chegar ao fim e o último mês de 2023 começará na próxima semana. Isso significa que chegou...
A venda no mercado do dólar americano foi retomada hoje após uma breve correção ascendente no início desta semana. O...
Índices de Wall Street começam a negociar com poucas alterações US500 atinge o intervalo de texto de uma quebra de canal iRobot...
Um conjunto de índices flash do PMI dos EUA para novembro foi divulgado hoje às 14:45 GMT. Os dados do PMI dos EUA para novembro chegaram...
DE30 mantém-se acima da barreira dos 16.000 pontos no último dia da semana Leituras do Ifo mais fracas e PIB final da Alemanha...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Os dados das vendas a retalho canadianas para setembro foram divulgados hoje às 13:30 GMT. Esperava-se que o relatório não mostrasse...
