📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 24/11/2023
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dk4TQMRi5kk
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dk4TQMRi5kk
Nas últimas semanas, a atenção do mercado centrou-se na estabilização dos preços e no fim da subida das taxas...
Nas últimas semanas, a atenção do mercado centrou-se na estabilização dos preços e no fim da subida das taxas...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no EUR/USD:
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no EUR/USD:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Uma vez que os dados do PMI de ontem na Europa foram mistos (a Alemanha ligeiramente melhor do que o esperado, a França decididamente mais fraca),...
Uma vez que os dados do PMI de ontem na Europa foram mistos (a Alemanha ligeiramente melhor do que o esperado, a França decididamente mais fraca),...
A tendência de alta retorna ao mercado de criptomoedas hoje com a Bitcoin a ganhar 1.0% e sendo negociada em torno de $ 37,700, enquanto o Ethereum...
A tendência de alta retorna ao mercado de criptomoedas hoje com a Bitcoin a ganhar 1.0% e sendo negociada em torno de $ 37,700, enquanto o Ethereum...
Alemanha, leituras Ifo de novembro de 2023 Expectativas: 85,2 vs 85,8 exp. e 84,7 anteriormente Condições actuais:: 89,4 vs 89,5 exp....
Alemanha, leituras Ifo de novembro de 2023 Expectativas: 85,2 vs 85,8 exp. e 84,7 anteriormente Condições actuais:: 89,4 vs 89,5 exp....
Índices europeus apontam para abertura com sentimento misto Mercado espera ligeira melhoria na leitura do Ifo da Alemanha PMIs preliminares...
Índices europeus apontam para abertura com sentimento misto Mercado espera ligeira melhoria na leitura do Ifo da Alemanha PMIs preliminares...
Depois de uma sessão europeia moderadamente positiva na quinta-feira e da ausência de transacções em Wall Street, o sentimento...
Depois de uma sessão europeia moderadamente positiva na quinta-feira e da ausência de transacções em Wall Street, o sentimento...
Enquanto as negociações em Wall Street estão fechadas hoje devido ao feriado de Ação de Graças, q Bitcoin está...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador