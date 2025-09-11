🔼DE30 acima dos 16.000 pontos após PMIs
A volatilidade do mercado é limitada hoje devido ao feriado nos EUA, que faz com que muitos mercados estejam fechados. No entanto, o comércio...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A volatilidade do mercado é limitada hoje devido ao feriado nos EUA, que faz com que muitos mercados estejam fechados. No entanto, o comércio...
Esta manhã, surgiram notícias nos meios de comunicação social de que a China poderá autorizar os bancos a conceder empréstimos...
Esta manhã, surgiram notícias nos meios de comunicação social de que a China poderá autorizar os bancos a conceder empréstimos...
O Riksbank anunciou a sua última decisão de política monetária hoje, às 9:30h GMT. As expectativas antes da reunião...
O Riksbank anunciou a sua última decisão de política monetária hoje, às 9:30h GMT. As expectativas antes da reunião...
Esta manhã, foi divulgado um novo conjunto de índices PMI das principais economias europeias. Esperava-se que os dados de novembro mostrassem...
Esta manhã, foi divulgado um novo conjunto de índices PMI das principais economias europeias. Esperava-se que os dados de novembro mostrassem...
Os índices norte-americanosfecharam a sessão de ontem em alta, com o S&P 500 a ganhar 0,41%, o Dow Jones a subir 0,53%...
Os índices norte-americanosfecharam a sessão de ontem em alta, com o S&P 500 a ganhar 0,41%, o Dow Jones a subir 0,53%...
Índices europeus com abertura estável PMIs Flash de novembro da Europa Decisão sobre taxas do CBRT e do Riksbank,...
Índices europeus com abertura estável PMIs Flash de novembro da Europa Decisão sobre taxas do CBRT e do Riksbank,...
O sentimento na sessão europeia segue misto. O DAX ganhou 0,36%, com a Thyssenkrupp a registar máximos históricos entre as empresas...
O sentimento na sessão europeia segue misto. O DAX ganhou 0,36%, com a Thyssenkrupp a registar máximos históricos entre as empresas...
Os contratos futuros de gás natural (NATGAS) ganham mais de 5% após o relatório da EIA sobre os inventários de gás natural...
Os contratos futuros de gás natural (NATGAS) ganham mais de 5% após o relatório da EIA sobre os inventários de gás natural...
Índices de Wall Street ganham após a abertura da sessão de hoje US100 ganha 0,5%, sendo negociado na zona dos 16.050 pontos Nvidia...
Índices de Wall Street ganham após a abertura da sessão de hoje US100 ganha 0,5%, sendo negociado na zona dos 16.050 pontos Nvidia...
A Administração de Informação de Energia (Energy Information Administration - EIA) emitiu um relatório semanal oficial...
A Administração de Informação de Energia (Energy Information Administration - EIA) emitiu um relatório semanal oficial...
O sentimento dos consumidores da Universidade de Michigan situou-se nos 61,3 contra 61 previsto e 60,04 na leitura anterior
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador