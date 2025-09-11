Última-hora: Sentimento do consumidor da UoM ligeiramente acima do esperado!
O sentimento dos consumidores da Universidade de Michigan situou-se nos 61,3 contra 61 previsto e 60,04 na leitura anterior
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O sentimento dos consumidores da Universidade de Michigan situou-se nos 61,3 contra 61 previsto e 60,04 na leitura anterior
Mercados accionistas europeus com sentimentos mistos, mas o DAX ganha 0,5% A Thysenkrupp (TKA.DE) lidera os ganhos na bolsa alemã e ganha...
Mercados accionistas europeus com sentimentos mistos, mas o DAX ganha 0,5% A Thysenkrupp (TKA.DE) lidera os ganhos na bolsa alemã e ganha...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
O número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi de 209 mil, contra 227,5 previstos e 231 mil anteriormente
O número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi de 209 mil, contra 227,5 previstos e 231 mil anteriormente
Segundo o Chanceler do Tesouro britânico, Jeremy Hunt, o PIB do Reino Unido crescerá 0,6% em 2023. Vale a pena recordar que as projecções...
Segundo o Chanceler do Tesouro britânico, Jeremy Hunt, o PIB do Reino Unido crescerá 0,6% em 2023. Vale a pena recordar que as projecções...
A OPEP+ informa que a reunião que se deveria realizar no domingo foi cancelada. O mais provável é que a reunião seja remarcada...
A OPEP+ informa que a reunião que se deveria realizar no domingo foi cancelada. O mais provável é que a reunião seja remarcada...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=p1YLoBGyEfY
A taxa de câmbio da lira turca tem vindo a enfraquecer em relação ao euro e ao dólar, apesar das declarações do...
A taxa de câmbio da lira turca tem vindo a enfraquecer em relação ao euro e ao dólar, apesar das declarações do...
O petróleo bruto Brent e WTI estão a perder cerca de 1,5% hoje, depois de os investidores terem considerado os inventários americanos...
O petróleo bruto Brent e WTI estão a perder cerca de 1,5% hoje, depois de os investidores terem considerado os inventários americanos...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no Petróleo:
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no Petróleo:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador