Bitcoin cai abaixo dos 36400$ enquanto o sentimento piora em Wall Street 📉
A Bitcoin está a ser negociada em queda de quase 2.5% hoje e recuando abaixo da área de $ 36,500. Ao mesmo tempo, as criptomoedas Algorand...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Bitcoin está a ser negociada em queda de quase 2.5% hoje e recuando abaixo da área de $ 36,500. Ao mesmo tempo, as criptomoedas Algorand...
Vendas de Casas Existentes nos EUA em outubro: 3.79M (Estimado: 3.90M; Anterior: 3.95M) - Vendas de Casas Existentes (M/M) outubro: -4.1% (Estimado...
Vendas de Casas Existentes nos EUA em outubro: 3.79M (Estimado: 3.90M; Anterior: 3.95M) - Vendas de Casas Existentes (M/M) outubro: -4.1% (Estimado...
Os índices dos EUA caíram no início da sessão de terça-feira US100 na zona dos 16.000 pontos A atenção...
Os índices dos EUA caíram no início da sessão de terça-feira US100 na zona dos 16.000 pontos A atenção...
A atividade industrial regional do Fed de Chicago ficou em -0,49 vs 0 exp. e 0,02 anteriormente Apesar da leitura mais baixa do que o esperado, o USDIDX...
A atividade industrial regional do Fed de Chicago ficou em -0,49 vs 0 exp. e 0,02 anteriormente Apesar da leitura mais baixa do que o esperado, o USDIDX...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Guilherme...
13:30h GMT - InflaçãoCanadá IPC para outubro. Atual: 3.1% YoY. Esperado: 3,2% A.A. Anterior: 3.8% A.A. CPI MoM. Real: 0.1% MoM....
13:30h GMT - InflaçãoCanadá IPC para outubro. Atual: 3.1% YoY. Esperado: 3,2% A.A. Anterior: 3.8% A.A. CPI MoM. Real: 0.1% MoM....
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_8RELn-Rzss
Petróleo: O mercado do petróleo registou uma recuperação significativa na sequência de relatos de que a OPEP+ poderá...
Petróleo: O mercado do petróleo registou uma recuperação significativa na sequência de relatos de que a OPEP+ poderá...
Mercados acionistas europeus em clima misto antes das minutas da Fed A Rheinmetall está a fazer um novo ATH depois de apresentar...
Mercados acionistas europeus em clima misto antes das minutas da Fed A Rheinmetall está a fazer um novo ATH depois de apresentar...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Os índices de Wall Street iniciaram a nova semana numa base positiva, com todos os principais índices de referência dos EUA a negociarem...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador