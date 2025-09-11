EUA aumentam tarifas sobre o cobre; preços disparam na bolsa COMEX
O anúncio do presidente Trump de uma tarifa de 50% sobre todas as importações de cobre causou forte impacto no mercado de commodities....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O euro frente ao dólar voltou a subir acima de 1,17 após Donald Trump anunciar um acordo comercial com a União Europeia. Uma carta...
O dólar norte-americano está claramente ganhando valor hoje, enquanto o preço do ouro cai cerca de 1%. A queda nos preços do...
🟩 Wall Street opera de lado à espera de definições tarifárias de Trump (08.07.2025) Os mercados norte-americanos iniciaram...
O recente adiamento da Casa Branca na aplicação de novas tarifas deixou o mercado em uma espécie de pausa forçada. Uma pausa...
Os futuros dos Estados Unidos se mantêm estáveis após o presidente Donald Trump enviar cartas tarifárias a 14 países,...
A terça-feira nas bolsas europeias traz um sentimento misto entre os investidores. O calendário macroeconômico de hoje permanece relativamente...
Fatos: O ouro continua em tendência de alta Projeto de lei de Trump que aumenta a dívida foi aprovado pelo Senado Investidores...
Ouro forma padrão de reversão após queda inicial; consolidação indica possível rompimento altista O preço...
Petróleo A OPEP+ concordou em aumentar a produção em 550 mil barris por dia em agosto. Um aumento semelhante também é...
DE40 inicia a semana em alta; resistência em 24.380 no radar dos compradores O índice alemão DE40 iniciou a sessão desta...
As ações da Adidas acumulam queda de 11% em 2025, apesar da forte recuperação nos lucros da empresa. Investidores seguem atentos...
O ministro das Finanças da Alemanha confirmou hoje que a União Europeia está “pronta para retaliar” caso as negociações...
Banco Central da Austrália mantém taxa em 3,85% e frustra expectativa de corte O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a taxa...
O calendário macroeconômico desta terça-feira está relativamente leve. As publicações de destaque incluem o PMI...
Os índices da região Ásia-Pacífico operam em alta na segunda sessão da semana, com avanços que variam entre...
Os índices dos EUA recuam na primeira sessão da semana, após o feriado prolongado do Dia da Independência. Apesar da prorrogação...
Uma onda de vendas em Wall Street se intensificou após comentários recentes do presidente Trump, publicados em seu perfil na plataforma Truth...
As ações da Tesla registram queda superior a 6% hoje, após o CEO Elon Musk anunciar a fundação de um novo partido político...
