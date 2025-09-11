Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Hoje, o iene japonês é decididamente a moeda mais forte do G10, registrando um aumento de 0,80% contra o dólar. Os declínios...
No início desta semana, o euro está a ser apoiado pelas actualizações de fim de semana das notações da Moody's...
As criptomoedas começaram a semana com ganhos, depois que o direitista e entusiasta do mercado livre Javier Milei venceu as eleições...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Contratos de futuros sobre índices europeus caem na primeira parte do dia Discursos de Vários Bancos Centrais Programados...
PPI alemão para novembro: A Alemanha registou uma diminuição significativa dos preços no produtor de produtos comerciais...
Os índices bolsistas foram negociados maioritariamente em alta durante a sessão na região Ásia-Pacífico....
INVESTING DAY ESPECIAL 10ª edição PROGRAMA DO EVENTO: O impacto dos conflitos militares nos mercados: o que...
