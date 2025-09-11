Gráfico do dia: GBPUSD (17.11.2023)
Hoje, às 07:00 da manhã, foram publicados os dados sobre as vendas a retalho do Reino Unido. Os dados saíram abaixo das expectativas,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Hoje, às 07:00 da manhã, foram publicados os dados sobre as vendas a retalho do Reino Unido. Os dados saíram abaixo das expectativas,...
Hoje, às 07:00 da manhã, foram publicados os dados sobre as vendas a retalho do Reino Unido. Os dados saíram abaixo das expectativas,...
Os índices europeus estão a ser negociados de forma estável esta manhã. Apesar da fraca sessão registada ontem pelos...
Os índices europeus estão a ser negociados de forma estável esta manhã. Apesar da fraca sessão registada ontem pelos...
Vendas a retalho para outubro em termos homólogos. Atualmente: -2,7%. Previsto: -1,5%. Anteriormente: -1%. Vendas a retalho para outubro...
Vendas a retalho para outubro em termos homólogos. Atualmente: -2,7%. Previsto: -1,5%. Anteriormente: -1%. Vendas a retalho para outubro...
O governador do BoJ, Ueda, afirmou que manterá uma política monetária flexível e que um iene "fraco" é...
O governador do BoJ, Ueda, afirmou que manterá uma política monetária flexível e que um iene "fraco" é...
Wall Street tem-se comportado de forma mista hoje desde o início da sessão. Os contratos do S&P 500 não conseguiram conter...
Os inventários de gás natural da EIA ficaram acima do esperado, com uma leitura de 60 bcf vs 42 bcf exp. e 79 bcf anteriormente Os...
Os inventários de gás natural da EIA ficaram acima do esperado, com uma leitura de 60 bcf vs 42 bcf exp. e 79 bcf anteriormente Os...
Índices americanos registam perdas ligeiras. US30 perde 0,1% Dados macroeconómicos dão sinais de fraqueza sobre a economia...
Índices americanos registam perdas ligeiras. US30 perde 0,1% Dados macroeconómicos dão sinais de fraqueza sobre a economia...
Dados da produção industrial dos EUA para outubro: Produção Industrial MoM Atual -0.6% (Previsão -0.4%, Anterior...
Dados da produção industrial dos EUA para outubro: Produção Industrial MoM Atual -0.6% (Previsão -0.4%, Anterior...
As acções do maior retalhista dos E.U., Walmart (WMT.US), que subiram para novos máximos históricos ontem, estão a perder,...
As acções do maior retalhista dos E.U., Walmart (WMT.US), que subiram para novos máximos históricos ontem, estão a perder,...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com henrique...
Os dados dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA foram publicados hoje às 13:30. Esperava-se que os pedidos iniciais e contínuos...
Os dados dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA foram publicados hoje às 13:30. Esperava-se que os pedidos iniciais e contínuos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador