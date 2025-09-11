📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 16/11/2023
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-E9Md3_k6_g
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os últimos dias podem indicar que o mercado está calmo. No entanto, isto é apenas uma aparência, uma vez que é possível...
Os resultados da HelloFresh (HFG.DE) e da Siemens (SIE.DE) estão no centro das atenções dos investidores Jefferies...
A Target divulgou o relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 na quarta-feira A empresa superou as expectativas...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par USD/CAD:
O sector de luxo foi um dos sectores da economia com pior desempenho durante a sessão de hoje, na sequência da divulgação dos...
O relatório do emprego australiano para outubro, que foi divulgado durante esta madrugada e acabou por ser uma surpresa positiva. A economia australiana...
Índices europeus seguem em terreno positivo Encontro entre Biden-Xi é visto como positivo e otimista Dados de segunda linha sobre...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. No entanto, a escala dos movimentos foi mais...
