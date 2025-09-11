Um olhar sobre os mercados após a leitura do CPI
Os dados da inflação do IPC dos EUA para outubro, divulgados hoje cedo, foram um dos principais relatórios macroeconómicos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados da inflação do IPC dos EUA para outubro, divulgados hoje cedo, foram um dos principais relatórios macroeconómicos...
Os índices de Wall Street iniciaram o dia de hoje em alta O IPC mais suave do que o esperado fornece combustível para a recuperação Snap...
EUA, relatório do IPC para outubro Principal(anual): 3.2% YoY vs 3.3% YoY esperado (prev. 3.7% YoY) Principal (mensal): 0.0% MoM vs 0.1% MoM...
DE30 ultrapassa a EMA de 200 dias As ações da Delivery Hero ganham após a divulgação dos resultados Citi...
Hoje estamos a assistir a uma queda no sentimento no mercado de cripto, onde apenas DYDX e Polygon (aumentos de 12% e 4%, respetivamente) realmente se...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC dos EUA, com o analista da XTB Henrique Tomé, e saiba o que esperar para os investidores: Análise...
O Índice de Otimismo Empresarial do NFIB (inquérito às pequenas empresas dos EUA) situou-se em 90,7 contra 90,5 previstos e 90,8 anteriores Philip...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no índice DE30:
As expectativas do mercado apontam para uma diminuição da taxa de inflação para 3,3% em termos anuais...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
