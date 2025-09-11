Última hora: Dados do Instituto ZEW sugerem que a economia alemã está a recuperar
O Índice de Sentimento ZEW da Nimetz está a ter um desempenho acima das expectativas e indica uma melhoria do sentimento pelo terceiro mês...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Índice de Sentimento ZEW da Nimetz está a ter um desempenho acima das expectativas e indica uma melhoria do sentimento pelo terceiro mês...
O Índice de Sentimento ZEW da Nimetz está a ter um desempenho acima das expectativas e indica uma melhoria do sentimento pelo terceiro mês...
A China está a considerar um novo pacote de estímulo de 137 mil milhões de dólares para impulsionar o mercado imobiliário...
A China está a considerar um novo pacote de estímulo de 137 mil milhões de dólares para impulsionar o mercado imobiliário...
Os dados publicados hoje sobre o mercado de trabalho no Reino Unido revelaram-se bastante fortes. Como resultado, a libra britânica valorizou e lidera...
Os dados publicados hoje sobre o mercado de trabalho no Reino Unido revelaram-se bastante fortes. Como resultado, a libra britânica valorizou e lidera...
IPC de Outubro dos EUA Índice ZEW na Alemanha Investidores atentos também aos dados do PIB na Zona Euro O calendário...
IPC de Outubro dos EUA Índice ZEW na Alemanha Investidores atentos também aos dados do PIB na Zona Euro O calendário...
Dados do mercado de trabalho do Reino Unido para setembro e subsídios de desemprego para outubro: Variação do desemprego real...
Dados do mercado de trabalho do Reino Unido para setembro e subsídios de desemprego para outubro: Variação do desemprego real...
Índices da Ásia e do Pacífico: Sessão marcada por um sentimento misto. O KOSPI da Coreia do Sul foi o que mais...
Índices da Ásia e do Pacífico: Sessão marcada por um sentimento misto. O KOSPI da Coreia do Sul foi o que mais...
LINK: vimeo.com/884130813
A Tyson Foods (TSN.US) está a negociar em baixa após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2023, hoje,...
A Tyson Foods (TSN.US) está a negociar em baixa após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2023, hoje,...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O banco recomenda colocar uma posição curta sobre o...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O banco recomenda colocar uma posição curta sobre o...
USDJPY sofreu uma queda rápida e acentuada pouco depois das 15:00 GMT. Enquanto movimentos em outros pares de moedas ligados ao USD também...
USDJPY sofreu uma queda rápida e acentuada pouco depois das 15:00 GMT. Enquanto movimentos em outros pares de moedas ligados ao USD também...
Os índices de Wall Street iniciam a sessão de hoje em baixa Moody's corta perspetiva de crédito dos EUA para 'negativa' Boeing...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador