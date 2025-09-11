Abertura Wall Street: quedas depois da perspetiva da Moody's
Os índices de Wall Street iniciam a sessão de hoje em baixa Moody's corta perspetiva de crédito dos EUA para 'negativa' Boeing...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices de Wall Street iniciam a sessão de hoje em baixa Moody's corta perspetiva de crédito dos EUA para 'negativa' Boeing...
DE30 na zona de níveis de resistência importantes Novo Nordisk ganha após resultado de inquérito Continental...
DE30 na zona de níveis de resistência importantes Novo Nordisk ganha após resultado de inquérito Continental...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O início de uma nova semana nos mercados globais tem sido bastante calmo. Nenhum movimento importante pode ser visto nos índices de acções...
O início de uma nova semana nos mercados globais tem sido bastante calmo. Nenhum movimento importante pode ser visto nos índices de acções...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=q3x_N8CcqbY
A época de resultados de Wall Street está a chegar lentamente ao fim, com a maioria das empresas norte-americanas de grande capitalização...
A época de resultados de Wall Street está a chegar lentamente ao fim, com a maioria das empresas norte-americanas de grande capitalização...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A agência de notação de crédito Moody's Investor Service baixou a notação de crédito dos Estados Unidos...
A agência de notação de crédito Moody's Investor Service baixou a notação de crédito dos Estados Unidos...
As criptomoedas estão a ter um desempenho um pouco mais fraco hoje, com o Bitcoin a lutar para ficar acima de US $ 37.000. Parece que o principal...
As criptomoedas estão a ter um desempenho um pouco mais fraco hoje, com o Bitcoin a lutar para ficar acima de US $ 37.000. Parece que o principal...
Luis de Guindos, antigo Ministro da Economia, Indústria e Competitividade de Espanha, e atual Vice-Presidente do BCE, discursou na abertura da 26ª...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador