Gráfico do dia - EURUSD (11.13.2023)
Luis de Guindos, antigo Ministro da Economia, Indústria e Competitividade de Espanha, e atual Vice-Presidente do BCE, discursou na abertura da 26ª...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Luis de Guindos, antigo Ministro da Economia, Indústria e Competitividade de Espanha, e atual Vice-Presidente do BCE, discursou na abertura da 26ª...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. IFR recomenda colocaruma posição curta sobre o par com os seguintes...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. IFR recomenda colocaruma posição curta sobre o par com os seguintes...
Os futuros indicam uma abertura em baixa para a sessão na Europa A inflação do IPC dos EUA será divulgada na...
Os futuros indicam uma abertura em baixa para a sessão na Europa A inflação do IPC dos EUA será divulgada na...
No primeiro dia da nova semana, os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma mista. O...
No primeiro dia da nova semana, os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma mista. O...
O calendário económico da próxima semana inclui várias leituras macroeconómicas importantes das principais economias...
O calendário económico da próxima semana inclui várias leituras macroeconómicas importantes das principais economias...
Os índices americanos de Wall Street iniciaram a sessão com ganhos Os membros da Fed concordam - ainda há uma hipótese...
Os índices americanos de Wall Street iniciaram a sessão com ganhos Os membros da Fed concordam - ainda há uma hipótese...
A Plug Power (PLUG.US), fabricante de células de combustível de hidrogénio, divulgou um relatório trimestral que revelou graves...
A Plug Power (PLUG.US), fabricante de células de combustível de hidrogénio, divulgou um relatório trimestral que revelou graves...
Os resultados da Richemont conduzem à liquidação do sector dos bens de luxo A Allianz ganha após a divulgação...
Os resultados da Richemont conduzem à liquidação do sector dos bens de luxo A Allianz ganha após a divulgação...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=oIVnc3weFnA
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a presidente da Fed de Dallas, Lorie. K Logan comentaram hoje sobre a situação...
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a presidente da Fed de Dallas, Lorie. K Logan comentaram hoje sobre a situação...
A semana que agora termina Os mercados acionistas dos EUA interromperam as subidas, com os rendimentos dos EUA a subirem após um fraco leilão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador