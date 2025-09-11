⏫ O Gás Natural Sobe Quase 2%
Após quedas iniciais, os preços do gás natural mostram uma recuperação distinta, em meio à expectativa de temperaturas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Após quedas iniciais, os preços do gás natural mostram uma recuperação distinta, em meio à expectativa de temperaturas...
Os índices dos EUA iniciaram a semana em terreno misto, após os recordes históricos registrados na semana passada. A incerteza...
A política alfandegária dos Estados Unidos passou por uma transformação significativa nos últimos anos. De um país...
Os futuros dos Estados Unidos registram uma tendência de baixa em meio à crescente incerteza em torno das tarifas. Esse cenário reflete...
________ 📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. ⚠️...
O sentimento de mercado melhorado, especialmente entre os ativos considerados "arriscados", em resposta às notícias sobre a extensão...
Nesta segunda-feira, os mercados acionários da Europa registram ganhos expressivos, impulsionados principalmente pelas notícias de extensão...
Produção industrial da Alemanha supera expectativas A produção industrial da Alemanha registrou um crescimento acima do...
Vendas no Varejo da Zona do Euro – Maio (anual): Resultado: 1,8% Previsão: 1,2% Anterior: 2,3% Vendas no Varejo...
Os investidores voltam hoje a direcionar seu foco para a questão das tarifas comerciais. O presidente dos Estados Unidos declarou que países...
O dólar norte-americano está se fortalecendo após a ameaça de Donald Trump de impor tarifas adicionais de 10%. O...
Julho começou a todo vapor e já vimos a divulgação de dados cruciais do mercado de trabalho dos EUA. Contrariamente a sinais...
Devido ao feriado de Independência dos EUA, o mercado de ações norte-americano permaneceu fechado hoje. Mercados sob pressão...
Os índices americanos atingiram novas máximas ontem. A ausência de pregões hoje está causando uma ligeira correção...
Hoje, os mercados acionários dos Estados Unidos permanecem fechados em virtude do feriado de Independência. No entanto, a ansiedade dos investidores...
Preocupações com negociações comerciais desencadeiam vendas nas bolsas europeias Os índices europeus estão...
Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa após declarações do presidente Donald Trump, que anunciou que o governo começará...
Fatos: A suspensão temporária de tarifas (90 dias) entre EUA e UE termina em 9 de julho, na próxima semana. O índice...
Os mercados europeus registram fortes quedas, à medida que cresce a ansiedade dos investidores diante do iminente prazo para as negociações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador