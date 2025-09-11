Virgin Galactic dispara 30% depois dos resultados
A Virgin Galactic (SPCE.US) sobe hoje 30%, depois de ter divulgado os resultados do terceiro trimestre de 2023, ontem, após o fecho da sessão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Virgin Galactic (SPCE.US) sobe hoje 30%, depois de ter divulgado os resultados do terceiro trimestre de 2023, ontem, após o fecho da sessão...
A Virgin Galactic (SPCE.US) sobe hoje 30%, depois de ter divulgado os resultados do terceiro trimestre de 2023, ontem, após o fecho da sessão...
O ouro e a prata estão a ser negociados hoje em alta de 0,6% e 1,8%, respetivamente, com o dólar americano a devolver alguns dos seus ganhos...
O ouro e a prata estão a ser negociados hoje em alta de 0,6% e 1,8%, respetivamente, com o dólar americano a devolver alguns dos seus ganhos...
Nesta análise da rubrica #BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre da Galp. Um...
Nesta análise da rubrica #BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre da Galp. Um...
Índices americanos seguem em terreno positivo US100 testa a zona dos 15.350 pts Ações da Affirm Holdings valorizam após...
Índices americanos seguem em terreno positivo US100 testa a zona dos 15.350 pts Ações da Affirm Holdings valorizam após...
Índice alemão valoriza mais de 0,6% Ações da Merck (MRK.DE) e Henkel (HEN3.DE) recuperam após resultados Hapag...
Índice alemão valoriza mais de 0,6% Ações da Merck (MRK.DE) e Henkel (HEN3.DE) recuperam após resultados Hapag...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
A Novavax (NVAX.US) registou receitas superiores às previstas para o terceiro trimestre, principalmente devido a subsídios do governo dos...
A Novavax (NVAX.US) registou receitas superiores às previstas para o terceiro trimestre, principalmente devido a subsídios do governo dos...
As ações da Walt Disney valorizam 4% durante o pré-mercado A empresa divulgou ontem os resultados do quarto trimestre fiscal...
As ações da Walt Disney valorizam 4% durante o pré-mercado A empresa divulgou ontem os resultados do quarto trimestre fiscal...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço de mercado):...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço de mercado):...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ih0e_lkLTp0
As perspectivas económicas da China estão atualmente sob pressão devido à fragilidade do seu sector imobiliário, em...
As perspectivas económicas da China estão atualmente sob pressão devido à fragilidade do seu sector imobiliário, em...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador