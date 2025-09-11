Roblox dispara 18% depois dos resultados do Q3
A Roblox (RBLX.US), empresa norte-americana de desenvolvimento de jogos de vídeo, está a negociar hoje em alta de quase 20%. As ações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Roblox (RBLX.US), empresa norte-americana de desenvolvimento de jogos de vídeo, está a negociar hoje em alta de quase 20%. As ações...
Um sentimento otimista pode ser visto nos mercados globais, com os índices de ações da Europa e dos Estados Unidos sendo negociados...
Um sentimento otimista pode ser visto nos mercados globais, com os índices de ações da Europa e dos Estados Unidos sendo negociados...
Os índices de Wall Street registam poucas alterações US500 testa área de 4.400 pts Take-Two Interactive recupera...
Os índices de Wall Street registam poucas alterações US500 testa área de 4.400 pts Take-Two Interactive recupera...
Índices europeus recuperam as perdas do início da sessão Ações da Bayer (BAYN.DE) perto dos mínimos de 12...
Índices europeus recuperam as perdas do início da sessão Ações da Bayer (BAYN.DE) perto dos mínimos de 12...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
As ações da Robinhood Markets (HOOD.US) estão a ser negociadas 9% mais baixas no pré-mercado de hoje. A queda é uma...
As ações da Robinhood Markets (HOOD.US) estão a ser negociadas 9% mais baixas no pré-mercado de hoje. A queda é uma...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZzYWIuOxezM
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em Prata:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em Prata:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Esta manhã está a ser marcada por várias intervenções de membros dos Bancos Centrais BCE Kazaks: NÃO...
Esta manhã está a ser marcada por várias intervenções de membros dos Bancos Centrais BCE Kazaks: NÃO...
As vendas reais da Zona Euro para setembro ficaram nos -2,9% vs -3,1% exp. e -2,1% dados anteriores
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador