Vendas a retalho na zona euro saem ligeiramente melhores do que o previsto
As vendas reais da Zona Euro para setembro ficaram nos -2,9% vs -3,1% exp. e -2,1% dados anteriores
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O EURUSD poderá ser um dos pares mais interessantes para hoje, devido a uma série de declarações dos membros da Reserva Federal...
Índices europeus seguem estáveis Dados sobre as vendas grossistas nos EUA Vários membros da Fed e BCE voltam a discursar Os...
Valores finais sobre a inflação de outubro na Alemanha IPC y/y: 3,8% vs 3,8% exp. e 3,8% anteriormente 0% mensal...
Os índices em Wall Street encerraram a sessão de ontem em alta, com o Nasdaq a subir quase 1%, prolongando os ganhos das últimas...
Os índices de Wall Street estão a ganhar, destacando-se o Nasdaq, onde os ganhos atingem mais de 1%. O S&P 500 e o Dow Jones estão...
A Datadog (DDOG.US) registou um terceiro trimestre robusto, com um aumento de 25% nas receitas anuais, atingindo 547,5 milhões de dólares....
Hoje, o sentimento do mercado de criptomoedas está definitivamente a enfraquecer, com a Bitcoin não conseguindo se manter acima de $ 35.000...
As taxas de inadimplência de cartões de crédito aumentaram entre os americanos mais jovens, mas o aumento é generalizado...
Numa situação de instabilidade como esta será normal que os mercados sofram um pico devolatilidade, pois a incerteza em relação...
O dólar está a fortalecer-se novamente, provocando ligeiras descidas nos índices. Os comentários um tanto hawkish...
