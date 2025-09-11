Abertura do Mercado Americano: momento de incerteza após os comentários da Fed 📌
O dólar está a fortalecer-se novamente, provocando ligeiras descidas nos índices. Os comentários um tanto hawkish...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Balança Comercial dos EUA: -61,54 milhões de USD vs -59,8 milhões de USD exp. e 58,3 milhões de USD anteriormente Balança...
Goolsbee, presidente da Fed de Chicago, deu hoje uma entrevista na qual comentou a atual política monetária e os últimos dados macroeconómicos....
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IV7lYAjiSPY
Petróleo WTI cai abaixo dos 80 dólares por barril pela primeira vez em 2 meses As importações chinesas aumentaram 3%...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em Petróleo:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Os índices europeus negoceiam em ligeira baixa DE30 continua a recuar Telefonica Deutschland sobe mais de 30% com oferta de aquisição Os...
O Banco da Reserva da Austrália anunciou hoje um aumento das taxas de juro em 25 pontos base. Esta foi a primeira mudança de taxa após...
Índices europeus seguem mistos Dados de segundo nível sobre os EUA e Europa Declarações de membros da Fed e BCE Os...
