Calendário económico: Declarações de membros dos Bancos Centrais
Índices europeus seguem mistos Dados de segundo nível sobre os EUA e Europa Declarações de membros da Fed e BCE
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem mistos Dados de segundo nível sobre os EUA e Europa Declarações de membros da Fed e BCE
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo ontem. O S&P 500 valorizou 0,18%, o Dow Jones...
Os índices de Wall Street iniciaram a primeira sessão de negociação de uma nova semana em alta, mas depois apagaram os ganhos...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas EURAUD. O banco recomenda colocar uma posição curta sobre o par...
O Banco da Reserva da Austrália (RBA) deverá anunciar a sua próxima decisão de política monetária durante a próxima...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas EURJPY. O banco recomenda colocar uma posição curta sobre o...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O banco recomenda colocar uma posição curta sobre o...
índices americanos seguem em terreno positivo US100 testa a linha de tendência de baixa Ações da BioNTech disparam 5% Os...
A primeira sessão de negociação desta semana é marcada por uma grande queda nos preços do gás natural dos EUA...
