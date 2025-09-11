Gás Natural cai 5%❗
A primeira sessão de negociação desta semana é marcada por uma grande queda nos preços do gás natural dos EUA...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A primeira sessão de negociação desta semana é marcada por uma grande queda nos preços do gás natural dos EUA...
Na semana passada tínhamos alertado para o facto da divergência entre o índice do dólar americano e as TNOTEs puder vir a pressionar...
Na semana passada tínhamos alertado para o facto da divergência entre o índice do dólar americano e as TNOTEs puder vir a pressionar...
Índices europeus voltam a recuar DE30 recua depois de ter testado uma importante zona de resistência Ações da Evotec...
Índices europeus voltam a recuar DE30 recua depois de ter testado uma importante zona de resistência Ações da Evotec...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mvfQjUU63EM
A maioria das maiores e mais conhecidas empresas norte-americanas já comunicou os seus resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre de...
A maioria das maiores e mais conhecidas empresas norte-americanas já comunicou os seus resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre de...
As criptomoedas começaram a semana com um sentimento bastante positivo, com a Bitcoin a ser negociada acima dos 35 000 dólares e a criptomoeda...
As criptomoedas começaram a semana com um sentimento bastante positivo, com a Bitcoin a ser negociada acima dos 35 000 dólares e a criptomoeda...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em EU50:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em EU50:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador