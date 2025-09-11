Oportunidades de negociação - EUR/NZD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/NZD:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices do Velho Continente perdem terreno após subida nas últimas sessões Maersk nega previsões de lucros;...
O relatório do NFP referente a outubro será o principal evento desta sessão. O relatório será divulgado hoje às...
O par USDCAD estará em destaque esta sessão. Isto porque os dados sobre o emprego de outubro dos Estados Unidos e do Canadá serão...
Índices europeus seguem de forma estável Dados do emprego nos EUA e Canadá Declarações de membros da Fed e do...
Os índices dos EUA prolongaram os ganhos ontem. O S&P 500 terminou a sessão a valorizar 1,89%, o Dow Jones subiu 1,70% e o Nasdaq...
Os principais índices de referência das ações na Europa subiram hoje, com o DAX, o FTSE e o CAC40 a ganharem cerca de 1,5%,...
A Apple (AAPL.US) apresentará os seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal após a sessão dos EUA. Wall Street não espera...
Segundo o New York Times, os Estados Unidos estão a fazer pressão para que Israel aceite um cessar-fogo na Faixa de Gaza. De acordo com o...
