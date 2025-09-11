Câmara dos Representantes declara de 14 a 18 de julho como semana-chave para regulação de criptomoedas
Estados Unidos designa semana de 14 a 18 de julho como “Crypto Week” e prepara votação de três projetos decisivos para...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os gastos das famílias no Japão subiram 4,7% em maio em relação ao ano anterior, bem acima da previsão de 1,2% e marcando...
📆 Calendário Econômico: Volatilidade e liquidez limitadas com Wall Street fechada (04.07.2025) A liquidez e a volatilidade nos mercados...
Dados divulgados às 08h45 (horário local): Variação anual (YoY): -0,9% (previsão: +0,1% | anterior: -2,1%) Variação...
07:00 BRT – Alemanha – Pedidos à Indústria de Bens Duráveis – Maio • Pedidos à Indústria:...
Wall Street encerra sessão antecipada com forte alta; mercados globais reagem a dados trabalhistas e tensão comercial (04.07.2025) Wall...
Wall Street encerrou o pregão mais cedo devido às celebrações do 4 de Julho amanhã (não haverá sessão...
Fatos: A média móvel exponencial (EMA) de 30 períodos cruzou acima da EMA de 100 períodos no gráfico H4 em...
Wall Street registra mais uma sessão de ganhos após a divulgação do relatório de empregos (NFP), que superou as expectativas...
10h30 (horário de Brasília) - Estados Unidos, variação nos estoques de gás natural: Atual: 55 bilhões...
Na sessão anterior, as ações norte-americanas fecharam em sua maioria com resultados positivos, apesar da pressão observada...
11h45 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de PMI de junho: PMI de Serviços S&P Global: atual: 52,9; previsão:...
Estados Unidos – Dados da Balança Comercial de maio: Balança Comercial: atual: -60,26 bilhões; previsão: -69,90...
Estados Unidos – Dados de Emprego de Junho (13:30, horário de Brasília) Taxa de Participação: 62,3% (anterior...
Foram divulgadas as atas da última reunião do Banco Central Europeu sobre taxas de juros — ocasião em que os juros foram cortados...
Mercados acionários europeus operam com leve alta nesta quinta-feira, mas investidores permanecem cautelosos antes do NFP dos EUA As bolsas europeias...
As leituras finais dos PMIs de junho mostram uma forte recuperação do setor de serviços no Reino Unido, com o ritmo mais acelerado...
O Índice do Dólar Americano teve um desempenho fraco nos últimos seis meses. O recuo acumulado chega a cerca de 11,4% em termos de...
Os dados de inflação de junho surpreenderam ao mostrar uma leve alta na Suíça. O Índice de Preços ao Consumidor...
04h30 (horário de Brasília) – Suíça – Dados de Inflação de Junho: IPC (mensal): resultado...
