US100 valoriza 1,25%. Ações da Palantir disparam 20%!
Índices em Wall Street continuam a valorizar, com o US100 a liderar os ganhos Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ligeiramente...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices em Wall Street continuam a valorizar, com o US100 a liderar os ganhos Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ligeiramente...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) publicou os resultados dos inventários de gás natural...
Os dados relativos às encomendas das fábricas americanas aumentaram 2,8%, vs 2,3% das estimativas e 1,2% anteriormente Ao mesmo tempo,...
Índices europeus prolongam os ganhos da última sessão Ações da Hugo Boss valorizam 7% após a melhoria dos...
Dados dos pedidos de subsídio de desemprego Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: 217k vs 210k esperado (210k anteriormente) Pedidos...
A Caterpillar divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2023 na terça-feira As vendas e os resultados superaram as expectativas...
O Banco de Inglaterra anunciou a sua última decisão de política monetária hoje, às 12:00 pm GMT. O consenso dos mercados...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em US500:
A decisão sobre as taxas de juro será anunciada às 12:00, porém o Banco de Inglaterra (BoE) pretende manter as taxas de juro...
