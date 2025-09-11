DE30: Índices europeus recuam
Índices europeus recuam esta quarta-feira Os resultados da Toyota Motors apoiam os representantes do sector automóvel alemão A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Temos pela frente um dia muito interessante em termos de dados macro a serem divulgados. Para além dos dados finais do PMI, das leituras ADP e JOLTS,...
PMI Global/CIPS do sector transformador do Reino Unido em outubro F: 44,8 (est 45,2; prev 45,2)
A empresa dinamarquesa Orsted (ORSTED.DK) anunciou que registou uma perda por imparidade de 28,4 mil milhões de coroas dinamarquesas (4,03 mil milhões...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre o emprego e decisão da FOMC em destaque Investidores vão reagir aos...
A sessão de hoje será marcada por vários dados macro importantes. Os dados do PMI industrial de várias economias, dados...
Nesta análise da rubrica #BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre da Navigator. Um...
A Sarepta Therapeutics (SRPT.US) está a ser negociada hoje sob grande pressão. As acções caíram cerca de 40% no dia,...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualização do cenário...
A VF Corp (VFC.US), uma empresa americana de vestuário e calçado, é uma das acções americanas com pior desempenho hoje....
