Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em SPA35:
IPC harmonizado da Zona Euro (Y/Y) Out P: 2,9% (exp 3,1%; prev 4,3%) - IPC Core (Y/Y) Out P: 4.2% (exp 4.2%; prev 4.5%) - IPC (M/M) Out P: 0,1% (exp...
Os investidores mantiveram-se atentos à decisão de política monetária do BoJ. No entanto a agência norte-americana Nikkei,...
Índices europeus abrem ligeiramente em baixa Economia europeia em destaque: Dados do IPC e PIB BP apresenta os resultados do 3º trimestre Os...
Vendas a retalho em setembro -0,8% vs. +0,5% m/m esperado. Anteriormente -1,2% m/m. Dados anuais: -4,3% vs. expetativa de -4% e leitura anterior de...
Destaque das declarações do presidente do Banco do Japão ao longo da conferência de imprensa: A ECONOMIA JAPONESA ESTÁ...
Tal como esperado, o BOJ manteve as taxas de juro inalteradas e não fez qualquer tipo de alteração no controlo da curva...
Neste webinar em parceria com a Income Markets, vamos apresentar um resumo da evolução das taxas de juro pela FED e pelo BCE e abordar as...
Wall Street está a obter ganhos nesta nova semana. Os principais índices, o Nasdaq 100 e o SP500, estão a subir mais...
