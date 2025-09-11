Três mercados a acompanhar na próxima semana (30.10.2023)
A semana que se segue será intensa, uma vez que o calendário económico está repleto de eventos macroeconómicos de alto...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A semana que se segue será intensa, uma vez que o calendário económico está repleto de eventos macroeconómicos de alto...
A semana que se segue será intensa, uma vez que o calendário económico está repleto de eventos macroeconómicos de alto...
Nas duas últimas semanas, o Nasdaq 100 perdeu mais de 8%, e o sentimento negativo do mercado levou à quebra de uma linha de suporte fundamental....
Nas duas últimas semanas, o Nasdaq 100 perdeu mais de 8%, e o sentimento negativo do mercado levou à quebra de uma linha de suporte fundamental....
Os índices abrem com ligeira alta para a sessão em Wall Street Os dados do PCE dos EUA saíram como esperado Os investidores...
Os índices abrem com ligeira alta para a sessão em Wall Street Os dados do PCE dos EUA saíram como esperado Os investidores...
O pacote de dados mensais para setembro dos Estados Unidos, incluindo os dados da inflação PCE, foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os...
O pacote de dados mensais para setembro dos Estados Unidos, incluindo os dados da inflação PCE, foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os...
O Velho Continente ganha ligeiramente no final da semana Os dados do PCE dos EUA serão divulgados às 13:30 BST Os investidores...
O Velho Continente ganha ligeiramente no final da semana Os dados do PCE dos EUA serão divulgados às 13:30 BST Os investidores...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
A Amazon (AMZN.US) divulgou ontem, após o fecho do mercado, o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2023, o que provocou um aumento...
A Amazon (AMZN.US) divulgou ontem, após o fecho do mercado, o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2023, o que provocou um aumento...
Esta semana nos mercados Foi mais uma semana de negativa para as ações mundiais, com o tema geral a continuar a girar em torno das elevadas...
Esta semana nos mercados Foi mais uma semana de negativa para as ações mundiais, com o tema geral a continuar a girar em torno das elevadas...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no petróleo:
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador