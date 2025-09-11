Oportunidade de negociação - Petróleo
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no petróleo:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no petróleo:
O mercado do petróleo tem estado bastante calmo esta semana. Os preços do petróleo caíram no início da semana, uma vez...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados do PCE referentes a Setembro nos EUA Resultados das empresas petroleiras: Chevron...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa - o S&P 500 caiu 1,18%, o Dow Jones caiu 0,76% e o Nasdaq caiu...
O relatório do PIB espanhol para o terceiro trimestre de 2023 acabou por surpreender pela positiva. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Os índices de Wall Street aprofundaram hoje o movimento descendente em curso, depois de os principais níveis de suporte dos principais...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDCAD. O HSBC recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os...
A Amazon (AMZN.US) é outra empresa tecnológica de grande capitalização dos EUA que irá apresentar os seus resultados...
HSBC emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. HSBC recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os inventários...
Os índices de Wall Street iniciaram o dia de hoje em baixa US100 cai abaixo da zona de apoio chave Resultados da Merck, UPS e Mastercard Os...
