🗽 Abertura do mercado americano 03/07/2025
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
🎯 Destaque do dia: Relatório de Emprego dos EUA (NFP) O principal evento desta quinta-feira é a divulgação do Payroll...
📊 Mercados asiáticos mistos antes do payroll dos EUA (03.07.2025) Os índices da região Ásia-Pacífico registram...
Às 9h30 (horário de Brasília), serão divulgados dados importantes do mercado de trabalho dos EUA, um pouco antes do feriado...
A situação em Wall Street melhora apesar de um início negativo. O índice S&P 500 atinge novas máximas históricas,...
A Microsoft anunciou uma nova rodada de demissões, afetando aproximadamente 9.000 funcionários, cerca de 4% de sua força de trabalho...
Os futuros dos Estados Unidos se mantêm estáveis após uma sessão anterior de comportamento misto. O índice Nasdaq, com...
Os Estados Unidos e o Vietnã chegaram a um acordo comercial preliminar, anunciado pelo ex-presidente Donald Trump pouco antes da expiração...
A MicroStrategy comprou mais 4.980 BTC por US$ 531,9 milhões, elevando seu total para 597.325 BTC. A Metaplanet, empresa japonesa, adquiriu...
Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques semanais de destilados (EIA): Resultado: 3,845 milhões | Previsão: -1,650 milhão...
Os índices acionários operam em alta nesta quarta-feira. No momento da redação, o índice Nasdaq no mercado à...
Fatos: O par NZDCAD se recuperou da importante zona de suporte em 0,8261. O par está em movimento de alta desde 23 de junho. 🧠...
Participe do nosso seminário exclusivo de abertura do mercado americano com Emanoelle Santos, analista da XTB, e o convidado especial da semana,...
9h15 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de Emprego de Junho: ADP Variação no Emprego no Setor Privado: •...
DE40: Montadoras se recuperam com otimismo comercial; política industrial chinesa impulsiona preços de commodities (02.07.2025) Os mercados...
Hoje será divulgado o primeiro relatório de emprego dos Estados Unidos nesta semana. Embora sua importância tenha diminuído...
Mercados asiáticos têm sessão estável; vendas no varejo da Austrália decepcionam e reforçam expectativa de corte...
Wall Street inicia a nova semana com sentimento misto diante dos dados macroeconômicos e dos comentários de Jerome Powell, que reforçam...
O índice do dólar se aproxima da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA, na cor roxa escura) no intervalo de 30...
