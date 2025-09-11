📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 26/10/2023
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Central Europeu (BCE) deixou as taxas de juro inalteradas na sua reunião de hoje, em linha com as expectativas do mercado. O BCE é...
Um importante relatório macro dos EUA da semana - relatório do PIB para o terceiro trimestre de 2023 - acaba de ser divulgado às 13:30...
As taxas permanecem inalteradas por parte do BCE Fonte: xStation 5
Acompanhe em direto a reunião do BCE com o analista da XTB Henrique Tomé e saiba o que esperar para os investidores: Acompanhamento...
Às 13:00 BST, o CBRT tomou uma decisão sobre as taxas de juro na Turquia. O banco central decidiu aumentar as taxas para 35%, em linha com...
O BCE aumentou as taxas em setembro em 25 pontos base e comunicou que as taxas estão a um nível suficientemente restritivo O euro tem-se...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Índices europeus seguem em terreno negativo Resultados trimestrais da Mercedes-Benz no foco dos investidores Decisão do BCE...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no índice USDIDX:
