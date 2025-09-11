Oportunidades de negociação - USDIDX
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no índice USDIDX:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O índice Nasdaq-100 (US100) continua a recuar, mas aproximou-se esta manhã da média móvel exponencial de 200 períodos...
Parece que o Banco do Japão não está muito confortável com o nível 150 do par USDJPY, já que houve novamente...
Índices europeus seguem em terreno negativo Investidores atentos aos dados sobre o PIB nos EUA e às decisões dos BCE e CBRT US100...
Os índices dos mercados da Ásia-Pacífico estão a ser negociados em baixa, reflectindo o sentimento negativo observado ontem...
Neste webinar especial em direto, o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima em...
A Bitcoin tem vindo a subir desde meados de setembro de 2023, com o movimento ascendente a acelerar claramente nas últimas duas semanas. O sentimento...
Os índices de Wall Street estão a negociar hoje em baixa, com as ações tecnológicas a terem um desempenho inferior....
As ações da Microsoft (MSFT.US) estão a valorizar cerca de 3%, na sequência da divulgação dos resultados...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje, às 15:30h, um relatório semanal oficial...
O Banco do Canadá anunciou hoje a sua última decisão de política monetária às 15:00 BST. Não houve surpresa...
